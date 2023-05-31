Роскомнадзор включил "Дзен", Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор расширил реестр социальных сетей, включив туда "Дзен", Rutube и Twitch.

"В реестр социальных сетей включены новые площадки "Дзен", Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в Реестр с указанием требований российского законодательства", - сообщает сайт РКН.

С февраля 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи, напомнили в РКН.

По данным службы, в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей "удалены или заблокированы материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент". Так, в 2021 году были удалены или заблокированы почти 89,3 тысячи материалов, в 2022 году - почти 98,4 тысячи, а по состоянию на май почти 59,7 тысячи запрещенных к распространению в стране материалов.

Для контроля над соблюдением закона РКН ведет реестр соцсетей, в который ранее были включены: "ВКонтакте," "Одноклассники", Facebook и Instagram (принадлежат признанной в России экстремистской компании Meta, запрещены и в настоящий момент исключены из реестра), заблокированный в России с марта 2022 года Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.