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Машков избран главой Союза театральных деятелей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Председателем Союза театральных деятелей избран художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, внеочередной съезд СТД РФ проходит в понедельник.

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За кандидатуру Машкова проголосовало 176 делегатов съезда, против - 20.

Всего делегатами съезда было предположено пять кандидатов, четверо из которых взяли самоотвод - директор театра Вахтангова Кирилл Крок, глава Большого театра и Мариинского театра Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов, а также актер Александр Лазарев, которого выдвинул бывший председатель СТД Александр Калягин.

В конце октября Калягин предложил переизбрать главу и секретариат союза на внеочередном съезде. Он отмечал, что для союза "настало время, когда требуется реформирование".

Союз театральных деятелей РФ - старейшая общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий. История союза началась в 1877 году, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Среди учредителей общества были Тургенев, Плещеев, Григорович, Потехин, Краевский, Верещагин.

Калягин был избран председателем СТД в 1996 году, а затем несколько раз переизбирался руководителем Союза.

Машков окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год Машков играл в МХТ имени А.П. Чехова. С 2018 года был назначен художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова.

Владимир Машков
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