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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков стал единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей России.

На внеочередном съезде СТД на пост председателя союза были выдвинуты пять кандидатов. союза. Кроме Машкова, это были директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев, которого выдвинул бывший председатель СТД Александр Калягин. Однако все они взяли самоотвод.

Калягин, обратившись к новому составу секретариата СТД, который будет выбран на съезде, выразил надежду на востребованность организации у театрального сообщества.

"Я отдал союзу 27 лет, для меня это родная организация (...) Я верю, что жизнь союза будет продолжаться, это естественно, что союз сохранит все направления деятельности и по-прежнему будет необходим отечественному театру и каждому члену СТД. Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии, я этим горжусь (...) я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать. Можно углублять, расширять, но ничего не ломать. 150 лет существования этой организации подтвердили этот простой и ясный тезис", - сказал он.

Калягин возглавлял СТД с 1996 года, периодически переизбираясь. В октябре 2023 года он заявил, что Союзу нужна перезагрузка, и предложил переизбрать председателя и секретариат СТД.

Союз театральных деятелей России объединяет представителей театральных профессий. Историю союза отсчитывают с 1877 года, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Среди учредителей общества были Тургенев, Плещеев, Григорович, Потехин, Краевский, Верещагин.

Александр Калягин Владимир Машков СТД
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