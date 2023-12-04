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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Машков пообещал создать театральный кадровый резерв

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Новый председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал одной из задач союза создание кадрового резерва в театральной сфере.

"Наша задача, прежде всего, - сохранение, развитие, приумножение российской культуры, развитие национальных региональных театров, поддержка их коллективов и сотрудников. И, наверное, одна из важнейших задач - подготовка мощного образованного кадрового резерва, который будет своим талантом отвечать на все вызовы времени", - сказал он на внеочередном заседании СТД.

Он предложил обратить внимание на качество подготовки кадров в театральной сфере: "Речь о профессиях, без которых невозможна полноценная жизнь театров и театральных коллективов, - я говорю о художниках, драматургах, театральных менеджерах, критиках, вообще всех тех, кто обслуживает артиста на сцене".

"Необходим профессиональный кадровый резерв театральных профессий, который обеспечит дальнейшее развитие театрального сообщества", - добавил Машков.

Отдельным пунктом работы СТД, по его словам, должен стать вопрос о деятельности фестивалей и премий.

"Это очень острый вопрос, который стоит в последнее время. И я считаю, что нужно переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты СТД, прежде всего - вернуться к целям, которые лежали в основе их создания", - сказал Машков.

Он отметил, что "на текущий момент некоторые проекты утратили доверие, как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров".

"Без финансирования сделать ничего нельзя. Вот, например, фестиваль "Золотая маска". И наша общая задача - коллегиально обсудить все проблемы, это доверие вернуть", - подчеркнул он.

Говоря о других задачах, Машков отметил, что среди них - поддержка молодых артистов, создавая для них возможности для реализации в профессии, поддержка "мастеров сцены и тех, кто посвятил свою жизнь театру", интеграция новых регионов в театральное сообщество, развитие научной составляющей театра и другие.

Владимир Машков Золотая маска СТД
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