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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне
Архивное фото. Президенты России и Турции во время саммита в Астане.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Партнерство Москвы и Анкары находится на высоком уровне, стороны настроены и дальше развивать связи на принципах добрососедства и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах. Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле в понедельник.

По его словам, все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке регулярных контактов президентов двух стран.

"Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что "Росатом" продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба.

"И у нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий", - отметил президент РФ.

Кроме того, по его словам, в конструктивном ключе развиваются отношения России с Кувейтом.

"С учетом членства Кувейта в ОПЕК координировали и будем координировать позиции по вопросам энергетической политики", - сказал Путин.

Владимир Путин Турция
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