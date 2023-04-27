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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

"Росатом" планирует пуск АЭС "Аккую" в Турции в следующем году

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Физический пуск АЭС "Аккую" в Турции запланирован на следующий год, сообщил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, чьи слова передал телеканал "Россия-24".

"Планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимальную контролируемую мощность и начать поэтапный набор мощности реактора <...>, для того чтобы в 2025 году уже устойчиво выдавать электроэнергию", - сказал он, отметив, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправсоглашений.

Ранее сообщалось, что пуск может состояться уже в текущем году, к столетию Турецкой Республики.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г., заливка первого бетона под блок №2 - в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока №3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 г., а в июле 2022 г. "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока.

Сообщалось, что "Росатом" планирует в III квартале 2023 г. завершить общестроительные монтажные работы на площадке АЭС и перейти к пусконаладке. "Затем в течение нескольких месяцев в соответствии с требованиями МАГАТЭ мы будем тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Это амбициозный график, но мы неукоснительно его придерживаемся", - говорил глава "Росатома" (его цитировало корпоративное издание "Страна Росатом").

На четверг, 27 апреля, запланирована доставка первого ядерного топлива для станции.

Росатом Алексей Лихачев Турция АЭС Аккую
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