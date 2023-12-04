Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Михаила Абызова

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в понедельник завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон по делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов, обвиняемых в участии и создании преступного сообщества и иных преступлениях.

"В ходе прений сторон прокурор попросил признать Абызова виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить наказание в виде 19 лет и шести месяцев колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности. Также прокурор попросил назначить ему штраф в размере 470 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, прокурор попросил судью удовлетворить гражданский иск от потерпевшей ОАО "РЭС" о взыскании с подсудимых 1,5 млрд рублей солидарно. В связи с этим прокурор предложил конфисковать имущество Абызова и других подсудимых на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Выступая в суде, прокурор отметил, что гособвинение считает доказанной вину Абызова в инкриминируемых ему преступлениях.

"Мы считаем, что подсудимый виновен в инкриминируемых преступлениях. (...) Обвинение по 210 (Организация преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый - Абызов, потом Степанов, потом все остальные", - сказал гособвинитель в суде.

Аналогичное мнение гособвинитель выразил и в отношении предполагаемых сообщников экс-министра, отметив, что считает их исправление возможным только в изоляции от общества. На основании этого прокурор попросил для них наказания от 7 до 18,5 лет колонии.

В свою очередь, защита Абызова считает, что ни одно вменяемое Абызову преступление не подтвердилось в суде и намерены просить об оправдательном приговоре.

"По мнению защиты Абызова, ни по одному составу преступлений, вмененных ему, в ходе судебного следствия обвинение не подтвердило, его вина не доказана и защита будет просить оправдать его полностью", - сказал "Интерфаксу" адвокат Абызова Александр Аснис.

Вместе с тем, в ходе дополнений сторон, защита Абызова отметила, что экс-министр уже погасил большую часть взысканных с него денежных средств.

"Сейчас в пользу Российской Федерации в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 129 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд. Соответственно Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда", - сказал в суде адвокат.

5 декабря к прениям сторон приступит сторона защиты, после чего подсудимым будет предоставлено последнее слово.

Дело Абызова

Экс-министр и соучастники обвиняются по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, "Абызов не позднее 2012 г. совместно с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его в целях завладения денежными средствами ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС".

"Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом", - сообщили ранее в Генпрокуратуре.

С 2012 по 2014 гг. соучастники "путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией "Блэксирис Трэйдинг Лимитед" и ОАО "СИБЭКО", а также ОАО "РЭС" по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты".

В результате реализации этих договоров Абызов, Степанов, Русаков и другие, по данным следствия, "безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу принадлежащие ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС" денежные средства на общую сумму 4 млрд руб".

"В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, Серебренников и иные лица в целях заключения договора купли-продажи акций ОАО "СИБЭКО" совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Руслана Власова, его заместителей Яны Балан и Оксаны Роженковой, которым за подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества передали 78 млн руб.", - отметили в Генпрокуратуре

Затем Абызов, "занимая государственную должность, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 г. сделке по продаже акций ОАО "СИБЭКО". Они извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд руб., часть которого в размере 18,9 млрд руб. легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж".

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали.

Ранее по антикоррупционному иску генпрокуратуры РФ с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 млрд руб.