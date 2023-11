Абызов оспорил в ВС отказ пяти связанным с ним компаниям в иске к Совкомбанку

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов подал в Верховный суд России жалобу на отказ судов нижестоящих инстанций взыскать с Совкомбанка в пользу связанных с бизнесменом компаний 9,5 млрд рублей.

Как говорится в картотеке суда, жалобу в ВС также подала кипрская компания Vantroso Trading Ltd.

Информации о принятии жалоб к производству пока на сайте нет.

Ранее сообщалось, что кипрские Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd пытаются взыскать с Совкомбанка 9,464 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 31 мая оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 февраля отказал компаниям в иске. Арбитражный суд Московского округа 14 сентября также оставил в силе решение об отказе в иске.

Абызов является фигурантом уголовного дела, он обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Из материалов Мосгорсуда по делу Абызова следует, что подконтрольные ему офшорные компании хранили средства в валюте на счетах в Совкомбанке (191 млн евро). Эти средства в рамках дела были арестованы.

Гагаринский районный суд Москвы в октябре 2020 года решил взыскать с Абызова, Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd в доход РФ 32,541 млрд рублей.