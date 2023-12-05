Суды арестовали имущество Goldman Group на 830 млн рублей

Холдинг продолжает работу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суды в Красноярском крае по ходатайству следствия и прокуратуры наложили арест на имущество холдинга Goldman Group на общую сумму 830 млн рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении его бенефициара Романа Гольдмана. Об этом сообщил глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий на пресс-конференции во вторник в пресс-центре "Интерфакса" в Красноярске.

Всего, по его словам, арестовано 383 объекта движимого и недвижимого имущества. В ближайшее время правоохранительные органы намерены добиться ареста еще 136 транспортных средств и специальной техники, принадлежащих холдингу, на общую сумму 210 млн рублей.

Кроме того, на данный момент арестовано и личное имущество Гольдмана на сумму 3,5 млн рублей.

Речицкий уточнил, что данные обеспечительные меры на повлияют на хозяйственную деятельность Goldman Group.

"Гольдман был объявлен в федеральный розыск, по результатам финансово-хозяйственной деятельности Goldman Group будет подготовлено постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого заочно (...) и объявлении его в международный розыск", - добавил глава ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время Гольдман может находиться в Стамбуле.

Как сообщалось ранее, депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Гольдман 23 ноября был лишен депутатских полномочий и объявлен в розыск. По данным МВД, он подозревается в мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

Правоохранительные органы намеревались арестовать более 380 зданий, сооружений и земельных участков, оформленных на Гольдмана и юрлиц, входящих в Goldman Group. Сам Гольдман при этом покинул Россию.

Также сообщалось, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" в мае отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп" (управляет всеми активами агрохолдинга) – это было сделано после снижения рейтинга компании до "ruC" и установления статуса "под наблюдением" из-за техдефолта ООО "ТД "Мясничий" (входит в Goldman Group) по выпуску облигаций.

В ноябре ТД "Мясничий" допустил еще один техдефолт при выплате купонов и погашении части номинала выпусков своих облигаций. ТД "Мясничий" должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону и погасить 2,85% номинала облигаций на 8,55 млн рублей.

Кроме того, в конце ноября в Арбитражный суд Красноярского края был подан иск Росбанка о взыскании с ТД "Мясничий" 30,5 млн рублей долга по кредиту. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество компании в пределах суммы ее долга перед банком.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД "Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").