Госзакупки зерна на следующей неделе пройдут в РФ с 11 по 13 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) утвердила сводные ведомости аукционов в рамках госзакупок зерна и определила даты их проведения на следующей неделе.

Согласно материалам биржи, торги на следующей неделе пройдут с 11 по 13 декабря, на них планируется закупка пшеницы 3 и 4 классов, а также ржи.

Как сообщал ранее Минсельхоз, очередной раунд закупок зерна в государственный интервенционный фонд начнется 11 декабря. В его ходе планируется закупить до 2 млн тонн продовольственного зерна в дополнение к уже имеющимся 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года.

Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.