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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Национальная товарная биржа начинает госзакупки зерна в интервенционный фонд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") в понедельник запускает аукционы по закупке зерна в государственный интервенционный фонд.

Как сообщается на сайте площадки, пока запланировано проведение 8 сессий, в ходе которых планируется закупить 21,6 тыс. тонн зерна (160 лотов по 135 тонн) - пшеницы 3 и 4 класса, а также ржи.

В качестве базисов поставки определены элеваторы в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Оренбургской, Ульяновской и Новосибирской областях.

Минимальная цена для закупки пшеницы 3 класса установлена в 14 200 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - в 13 600 рублей за тонну, ржи - 10 200 рублей за тонну. Все цены без НДС.

На этой неделе аукционы будут проводиться каждый рабочий день, а также в понедельник, 18 декабря, сообщается на сайте биржи.

Как сообщал ранее Минсельхоз, очередной раунд закупок зерна в государственный интервенционный фонд начнется 11 декабря. Планируется закупить до 2 млн тонн продовольственного зерна в дополнение к уже имеющимся в фонде 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года.

Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Московская биржа Национальная товарная биржа (НТБ
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