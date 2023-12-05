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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Поправки о праве президента определять учет информации о ценных бумагах прошли II чтение

Также они наделят его правом вводить временное управление активами собственников из недружественных государств

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки, которые существенно расширяют полномочия президента и закрепляют его право устанавливать особые правила учета информации о ценных бумагах, а также особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эти поправки подготовили депутаты Госдумы и на прошлой неделе внесли ко второму чтению законопроекта № 471073-8 о долгосрочных ИИС. Полномочия закрепляются в законе 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Президент будет вправе в качестве мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности государства: устанавливать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, в том числе особенности реализации обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению информации об их деятельности, совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение и учет, особый (специальный) порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств, включая обязательства по выплате распределенной прибыли (дивидендов) и действительной стоимости доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенности учета информации о ценных бумагах.

Также поправки наделяют президента правом вводить временное управление в отношении находящегося на территории России "движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств".

Президент получает право устанавливать особый (специальный) порядок подготовки, согласования, принятия и вступления в силу подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в целях реализации предусмотренных настоящей статьей мер воздействия (противодействия) подлежат зачислению на специальные счета (учету на специальных счетах), включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер.

Поправки носят ретроспективный характер и применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

ИИС Госдума
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