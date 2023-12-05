Путин в четверг проведет переговоры с президентом Ирана в узком и расширенном формате

Помощник президента Ушаков назвал предстоящие международные встречи "концентрированным выстрелом"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по завершении поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 7 декабря примет в Москве президента Ирана Ибрахима Раиси, рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Завтра предстоят рабочие визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, а 7 декабря, то есть послезавтра, состоится рабочий визит президента Ирана Раиси", - сказал он.

"Что касается визитов в Эмираты и Саудовскую Аравию и прием у нас здесь Раиси, то это весьма актуальные и крайне важные контакты. Они важны как с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими тремя странами, так и в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке, в связи с израильско-палестинским противостоянием, в связи с разразившейся гуманитарной катастрофой", - продолжил представитель Кремля.

Ушаков также напомнил, что эти три страны получили приглашение вступить в БРИКС с 2024 года. "В 2024 году в этом объединении председательствует Россия, и вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС", - сказал он.

По словам помощника российского президента, в ходе визита Раиси запланированы переговоры глав двух стран в узком, а затем в расширенном составах.

Ушаков назвал предстоящие международные контакты Путина "концентрированным выстрелом". "Такие блиц-контакты нашего президента достаточно краткосрочны, но, несомненно, очень важны", - добавил он.

Также Ушаков сообщил, что до конца декабря ожидается визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, по его словам, до конца года будет подписано соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и Ираном.

"Такой документ уже практически подготовлен. Мы или до саммита, или в ходе саммита его подпишем", - сказал Ушаков журналистам.

Саммит ЕАЭС пройдет 25 декабря в Петербурге. 26 декабря там же состоится традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ.