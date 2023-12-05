Президент Ирана посетит Россию 7 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси 7 декабря посетит Россию, состоятся российско-иранские переговоры, сообщили в Кремле.

"Да, я могу это подтвердить, действительно, состоятся российско-иранские переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя информацию в СМИ о том, что Раиси 7 декабря приедет в Москву по приглашению российской стороны.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в ходе предстоящих переговоров обсуждаться нефть, он сказал: "Я пока не могу вам сказать, потому что сейчас только повестка дня финализируется".