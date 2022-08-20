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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Кириенко стал председателем Координационного совета движения детей и молодежи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи, сообщила в субботу пресс-служба Росмолодежи.

"Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в Центре знаний "Машук" 20 августа. Участие в заседании приняли (...) первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем Совета, и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев - секретарь заседания", - говорится в сообщении.

Также на заседании была поддержана идея о создании отделений движения в каждом субъекте РФ, назначены руководители региональных отделений в Москве, Севастополе, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Красноярском и Ставропольском краях. Кроме того, были определены первые региональные координаторы движения, их кандидатуры были предложены главами регионов, добавили в пресс-службе Росмолодежи.

Сергей Кириенко
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