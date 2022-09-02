Школы Донбасса и подконтрольных РФ территорий Украины перешли на российскую программу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Школы в Донецкой и Луганской народных республиках и на подконтрольных РФ территориях Украины с 1 сентября перешли на российскую программу, заявил в пятницу первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Совершенно не случайно, что первыми, кто проходил обучение в центре "Машук", были учителя из Донбасса - Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья. Первая смена как раз была посвящена им, потому что на Донбассе, на освобожденных территориях, с первого сентября ребята перешли на российскую программу, и это большая работа для учителей, которым надо было пройти подготовку по этой российской программе, этому как раз посвящен центр "Знания" "Машук"", - сказал Кириенко журналистам в РАМТе на открытии фестиваля проекта "Знание.Театр" российского общества "Знание".

Он напомнил, что образовательный центр общества "Знание" "Машук" для преподавателей и лекторов открылся в Пятигорске 20 августа.

"В течение года в нем будет 14 направлений образовательных, большое количество учителей со всей страны, не только с Донбасса, лекторов общества "Знание", наставников, смогут пройти там подготовку", - добавил Кириенко.