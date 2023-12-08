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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Telegram оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 1 млн рублей мессенджеру Telegram за нарушение закона о самоконтроле, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он обязывает соцсети осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе, говорится в сообщении.

Изменения в КоАП, которые ввели ответственность соцсетей за неисполнение требований закона "о самоконтроле", вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что за осень выписал 14 протоколов о неисполнении требований о самоконтроле, по шести из них к тому моменту были назначены штрафы, еще восемь оставались на рассмотрении суда. Уточнялось, что штрафы на суммы от 750 тысяч до 900 тысяч рублей к 4 декабря получили Google, TikTok, Telegram, Twitch, Pinterest и Likee. В частности, тогда Telegram был оштрафован на 900 тысяч рублей

Telegram Роскомнадзор Таганский суд
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