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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК
Фото: Алина Ковригина/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Таганский районный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, распространенные в интернете правозащитницей Ольгой Романовой (признана в РФ иноагентом) о принадлежности Олегу Дерипаске частных военных компаний.

"Суд обязал Романову опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь Олега Дерипаски сведения путем бессрочной публикации на личной странице в социальной сети "X " (бывшая Twitter)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

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Если решение не будет обжаловано, оно вступит в законную силу через 30 суток.

По словам адвоката, суд установил судебный штраф за возможное неисполнение Романовой решения суда в размере 10 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее, напомнил адвокат, основательница интернет-издания The Bell (внесено в реестр иноагентов), журналист Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом), на канале которой была распространена недостоверная информация, добровольно ее удалила, "чем подтвердила, что фактических оснований для распространения таких сведений не было".

Дерипаска в связи с этим отозвал исковые требования к Осетинской.

Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Осетинской и правозащитнице Романовой.

Претензии бизнесмена связаны с интервью Романовой о якобы принадлежности Дерипаске двух частных военных компаний (ЧВК). Дерипаска настаивает, что "данная информация не соответствует действительности и является клеветой".

Предприниматель не требовал денежной компенсации, а настаивал на опровержении ответчицей ложной информации.

Алексей Мельников Ольга Романова Елизавета Осетинская Олег Дерипаска
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