Дерипаска выиграл суд по иску к Романовой, Фельгенгауэр, Плющеву и Певчих

С двумя ответчиками заключены мировые соглашения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы обязал правозащитницу Ольгу Романову (признана в России иноагентом) и журналистку Марию Певчих (признана в России иноагентом) опубликовать опровержение распространенной ими информации о бизнесмене Олеге Дерипаске.

"Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Дерипаски по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал Романову и Певчих удалить распространенные ими недостоверные сведения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Исполнить решение суда ответчики должны в трехдневный срок с момента вступления решения в законную силу. За неисполнение в этой части решения на них будет наложен штраф в размере 10 тысяч рублей в сутки.

По словам адвоката, с другими ответчиками - журналистами Татьяной Фельгенгауэр (Шадрина) (признана в России иноагентом) и Александром Плющевым (признан в России иноагентом) заключены мировые соглашения, по условиям которых они опубликуют опровержение сведений, признанных судом ложными.

Дерипаска обратился в суд после распространения ответчиками 14 марта 2024 года в интернете сведений "о якобы имевшем место давлении на российские суды, в частности, о его влиянии на освобождение Захария Калашова, известного, как Шакро Молодой".

Предприниматель заявил, что эти сведения не только не соответствуют действительности, но являются оскорбительными и порочащими его честь и репутацию.