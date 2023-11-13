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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Дерипаска отозвал иск к журналистке Осетинской

Претензии бизнесмена были связаны с интервью, в котором говорилось о якобы принадлежности Дерипаске двух ЧВК

Дерипаска отозвал иск к журналистке Осетинской
Журналистка Елизавета Осетинская
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Дерипаска в понедельник отозвал исковые требования к основательнице интернет-издания The Bell (внесено в реестр иноагентов), журналистке Елизавете Осетинской (признана в РФ иноагентом), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"В ходе сегодняшнего заседания Таганского районного суда Москвы выяснилось, что Осетинская добровольно удалила все оспариваемые нами сведения. Мы считаем, что таким образом Осетинская признала недостоверность распространенных ею сведений. В связи с этим мы отозвали заявленные к ней исковые требования и претензий больше не имеем", - сказал адвокат.

Ранее Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Осетинской и правозащитнице Ольге Романовой (признана в РФ иноагентом).

Претензии бизнесмена связаны с интервью Романовой, в котором говорилось о якобы принадлежности Дерипаске двух частных военных компаний (ЧВК). Дерипаска настаивает, что "данная информация не соответствует действительности и является клеветой".

Предприниматель не требует денежной компенсации, а настаивает на опровержении ответчицей ложной информации.

Заседание по иску пройдет 6 декабря.

Олег Дерипаска Ольга Романова Елизавета Осетинская
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