Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Принятые поправки носят ретроспективный характер и применяются к событиям после 24 февраля 2022 года

Фото: Олеся Курпяева/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который существенно расширяет полномочия президента, в том числе дает ему право устанавливать особые правила учета информации о ценных бумагах, а также особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Речь идет о поправках к законопроекту № 471073-8 о долгосрочных ИИС, которые депутаты внесли в него ко второму чтению. Расширенные полномочия президента закрепляются в законе 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Если закон вступит в силу, президент будет вправе в качестве мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности государства: устанавливать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, в том числе особенности реализации обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению информации об их деятельности, совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение и учет, особый (специальный) порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств, включая обязательства по выплате распределенной прибыли (дивидендов) и действительной стоимости доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенности учета информации о ценных бумагах.

Также он получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории России "движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств".

Еще у него будет право устанавливать особый (специальный) порядок подготовки, согласования, принятия и вступления в силу подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в целях реализации предусмотренных настоящей статьей мер воздействия (противодействия) подлежат зачислению на специальные счета (учету на специальных счетах), включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер.

Поправки носят ретроспективный характер и применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

Закон о введении долгосрочного ИИС

Основной законопроект вводит с 1 января 2024 года новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Он предлагает гражданам с 1 января 2024 г. открывать долгосрочный ИИС (на срок от 5 лет) к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

Сейчас по ИИС-1 налоговый вычет предоставляется со взносов на счет (максимально можно получить 52 тысячи рублей со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 - с полученного инвестиционного дохода. На ИИС-1 и ИИС-2 ежегодно можно вносить до 1 млн рублей.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков пояснял, что сумма, которая будет направляться с 1 января 2024 года на ИИС-3, не ограничена: "По ИИС-1 и ИИС-2 могут инвестироваться средства в размере до 1 млн рублей. Здесь можете хоть миллиард направлять на инвестиционные цели, используя ИИС-3".

Максимальные сроки открытия ИИС-3: 5 лет - при заключении договора в 2024-2026 годах; 6 лет - при заключении договора в 2027 году; 7 лет - при заключении договора в 2028 году; 8 лет - при заключении договора в 2029 году; 9 лет - при заключении договора в 2030 году. Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут полагаться в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его ИИС, и в сумме положительного финансового результата. При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тысяч рублей в год (т.е. 13% от 400 тысяч рублей, итого 52 тысячи рублей) для внесения и не более 30 млн рублей в целом по договору для положительного финансового результата.

"То есть, если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения, 5 лет, однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Предполагается установить возможность продолжать пользоваться уже отрытыми ИИС в течение неопределенного срока времени. Граждане смогут изымать все или частично средства с ИИС-3 без потери льгот, в случае если у них возникнут тяжелые жизненные обстоятельства, в частности, если будет необходимо оплачивать дорогостоящее лечение.

Будет дана возможность одному человеку иметь три счета (ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3) при условии, что льготы будут суммироваться и делится на все три счета.

Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

"Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются правительством РФ", - говорится в принятом законе.

Аксаков отмечал, что речь идет о возможности запрета приобретать на ИИС акции иностранных эмитентов.