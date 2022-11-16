Минсельхоз ожидает достижения продбезопасности по картофелю в 2022 году

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году может достичь индикатора продовольственной безопасности по картофелю или вплотную приблизиться к нему; по фруктам и ягодам это возможно только через пять лет, считают в Минсельхозе.

"Тяжело идет уборка (картофеля и овощей - ИФ) в этом году. Не все еще убрали, погода мешает. Но тем не менее мы ожидаем, что по картофелю (индикатор продбезопасности, предусмотренный в доктрине - ИФ) будет близок к 95% - то есть к нашему пороговому значению. Чуть меньше, может быть", - заявила в Госдуме первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она напомнила, что индикатор продбезопасности по овощам составляет 90%. "Ожидаем 89%, но все будет зависеть от того, как доуберем. Может, на показатель выйдем", - заявила Лут.

В то же время, по ее оценке, продбезопасность по фруктам и ягодам может быть достигнута не ранее, чем через пять лет. Напомнив, что индикатор составляет 60%, она сообщила, что в этом году он может быть 44%. "Каждый год прирастаем, поэтому здесь понимаем, что в течение пяти лет на показатели по доктрине выйдем", - сказала Лут.

Россия к 2025 году планирует довести сбор плодов и ягод в организованном секторе до 1,77 млн тонн против 1,43 млн тонн в 2021 году. В 2022 году сбор может увеличиться до 1,468 млн тонн. Лидером в производстве этой продукции является Краснодарский край - 423,9 тысячи тонн в 2021 году. В топ-5 производителей также входят Кабардино-Балкария, Крым, Липецкая и Воронежская области. На пятерку лидеров приходится 70,2% промышленного производства плодов и ягод в стране.

По оценке Минсельхоза, для полного замещения импорта в организованном секторе необходимо дополнительно заложить 79,4 тысячи га новых промышленных многолетних насаждений, в том числе не менее 15,8 тысячи га семечковых, 19 тысяч га - косточковых, 44,6 тысячи га - ягодных.