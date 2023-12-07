Росгвардия проверит действия охраны в брянской школе, где произошла стрельба

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Законность действий охраны в брянской школе, где в четверг произошла стрельба, проверят сотрудники главного управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы (ГУЛРР) Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова - в Брянск уже направлена группа сотрудников ГУЛРРиГК для проведения проверки всех обстоятельств сегодняшней трагедии", - написал Хинштейн в своем телерам-канале.

В частности, по его данным, специалистам ведомства предстоит выяснить законность действий частных охранников. "Школа находится под физической охраной ЧОО "Экскалибур" и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 9:15. На входе находилась женщина-частный охранник", - сообщил депутат.

В четверг в полицию Брянска поступило сообщение о стрельбе в гимназии №5. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и сделала несколько выстрелов, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек. Одна из раненых одноклассниц скончалась от полученных ран.

Возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.