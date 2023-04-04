Нарышкин заявил о попытках Запада убедить Грузию вступить в конфликт с Россией

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад подталкивает Грузию к конфликту с Россией.

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта, - сказал Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

Как считает Нарышкин, на Западе "видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины".