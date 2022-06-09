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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Нарышкин заявил о попытках Польши получить контроль над ключевыми госучреждениями Украины

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Польша пытается получить фактический контроль над ключевыми государственными функциями и учреждениями Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Варшава усиленно подталкивает режим Владимира Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями", - сказал Нарышкин журналистам.

По его словам, "с согласия Киева поляки в настоящий момент, в частности, размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ)".

Глава СВР отметил, что "основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания Siltec".

"Методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов - Dell, IBM и Cisco", - заявил он.

По словам директора СВР, "Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины".

"В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство - не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет", - заявил Нарышкин.

Польша Украина Сергей Нарышкин
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