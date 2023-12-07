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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах
Обстановка на месте стрельбы в Брянске
Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с трагедией в брянской гимназии поручил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях, сообщает сайт палаты парламента РФ.

Поручения даны комитетам по безопасности и противодействию коррупции, по просвещению и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

На заседании Госдумы в четверг выступили ряд депутатов по данной теме, в частности, глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, который также предложил обсудить вопрос о законодательном определении понятия "травля".

В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался за проведение анализа эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах. По словам депутата, в образовательных учреждениях работает институт советников школ по воспитанию, школьные психологи, на это тратятся бюджетные средства, однако ситуации, подобные инциденту в Брянске, возникают не в первый раз.

Володин поддержал предложения. Председатель Госдумы также поручил подключиться к этой работе заместителю председателя Думы Анне Кузнецовой, а также председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах, сообщает сайт Госдумы.

В четверг в полицию Брянска поступило сообщение о стрельбе в гимназии №5. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек. Одна из пострадавших одноклассниц скончалась от полученных ран.

Брянск Вячеслав Володин Госдума
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