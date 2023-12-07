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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

Государство погасит часть этого кредита бюджетными средствами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ, в октябре получивший в управление 100% "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), начал процесс финансового оздоровления компании, предоставив ей в ноябре-начале декабря бридж-кредит, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Часть кредита будет погашена в этом году за счет средств бюджета через Минпромторг, добавил он.

"Банк ВТБ уже предоставил бридж-кредит корпорации. Минпромторг также выделит деньги ОСК на погашение части этого кредита" - сказал он журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

В беседе с "Интерфаксом" Евтухов уточнил, что средства были предоставлены "в течение последнего месяца", но параметры кредита называть не стал.

Общий объем средств, необходимый для финоздоровления убыточной ОСК, будет определен позднее - к концу февраля-в марте, рассказал чиновник. "Какие средства будут направлены на оздоровление ОСК - определится в процессе. Сначала нужно все посчитать", - отметил он, добавив, что сейчас "идет кропотливый аудит деятельности предприятий".

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть направлены на закрытие долгов ОСК средства Фонда национального благосостояния, Евтухов подчеркнул, что из фонда финансируются проекты развития, а на покрытие убытков, связанных с финоздоровлением, средства ФНБ не выделяются".

Что касается стратегии развития ОСК, она сейчас пересматривается, сообщил замглавы Минпромторга. "Такая стратегия есть, но, естественно, она сейчас будет правиться с учетом прихода нового руководства и, соответственно, новых требований, которые предъявляются к корпорации", - сказал он.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан. В конце августа гендиректором ОСК был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков.

В конце ноября глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на встрече с Путиным говорил, что обновленная стратегия будет представлена в марте-апреле следующего года.

Объем инвестиций в судостроительную отрасль на ближайшие 5-7 лет оценивается ВТБ в 0,5-1 трлн рублей, говорил Костин РБК в сентябре. Он отмечал, что ВТБ будет искать деньги на развитие ОСК, но "кормить" отрасль за счет своих средств не собирается.

Андрей Костин ВТБ Виктор Евтухов Минпромторг ОСК ФНБ
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