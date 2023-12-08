Пакет проектов законов об ответственности за треш-стримы внесен в Госдуму

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проекты законов, направленные на противодействие распространению в информационном пространстве деструктивного контента в виде треш-стримов.

Согласно поправкам, часть первую статьи 63 УК РФ дополнят пунктом "т", относящим к отягчающим обстоятельствам совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет). Одновременно предлагается дополнить вторые части статей УК РФ 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное принесение вреда средней тяжести здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), статью 116 (побои), части вторые статей 117 (истязание), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 126 (похищение человека), 127 и 127.2 (незаконное лишение свободы) указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

Также по приведенным выше составам вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет, говорится в пояснительной записке.

Проект федерального закона входит в один пакет с проектами законов о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которым создается система противодействия распространению треш-стримов, а также вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Авторами проектов законов стала большая группа депутатов и сенаторов, в частности глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.