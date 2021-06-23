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Законопроект о запрете треш-стримов внесут в Госдуму в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете так называемых треш-стримов, то есть трансляций в интернете различных издевательств над людьми, планируется внести в Госдуму в июле, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"Рассчитываем в июле передать его в Государственную думу", - сказал Пушков на заседании Совета Федерации в среду.

По его словам, рабочая группа комиссии закончила работу над законопроектом о запрете так называемых треш-стримов, проведено предварительное его согласование с соответствующими инстанциями, и сейчас законопроект направлен в правительство.

"Мы ведём работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту", - сказал Пушков.

В январе Пушков предложил ввести уголовное наказание с возможностью лишения свободы на срок до шести лет за унижение человеческого достоинства во время треш-стримов.

Госдума

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