Правительство поддержало введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил источник "Интерфакса".

Соответствующий проект отзыва правительства Минюст подготовил и направил на согласование в ведомства.

Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ пунктом "т", относящим к отягчающим наказание обстоятельствам "совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")".

Одновременно предлагается дополнить части вторые статей 105 ("Убийство"), 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 112 (Умышленное принесение вреда средней тяжести здоровью") , 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), статью 116 ("Побои"), части вторые статей 117 ("Истязание"), 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), 126 ("Похищение человека"), 127 и 127,2 ("Незаконное лишение свободы") УК указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

Вместе с тем в проектируемом пункте "т" части первой статьи 63 УК не конкретизирована форма вины в преступлении, совершенном с публичной демонстрацией, вследствие чего данное отягчающее обстоятельство будет учитываться и при назначении наказания за неосторожные преступления, что требует дополнительного обоснования.

Автором соответствующего проекта закона является депутат от фракции "Единая Россия" Артем Метелев.