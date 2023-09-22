Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Правительство поддержало введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил источник "Интерфакса".

Соответствующий проект отзыва правительства Минюст подготовил и направил на согласование в ведомства.

Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ пунктом "т", относящим к отягчающим наказание обстоятельствам "совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")".

Одновременно предлагается дополнить части вторые статей 105 ("Убийство"), 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 112 (Умышленное принесение вреда средней тяжести здоровью") , 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), статью 116 ("Побои"), части вторые статей 117 ("Истязание"), 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), 126 ("Похищение человека"), 127 и 127,2 ("Незаконное лишение свободы") УК указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

Вместе с тем в проектируемом пункте "т" части первой статьи 63 УК не конкретизирована форма вины в преступлении, совершенном с публичной демонстрацией, вследствие чего данное отягчающее обстоятельство будет учитываться и при назначении наказания за неосторожные преступления, что требует дополнительного обоснования.

Автором соответствующего проекта закона является депутат от фракции "Единая Россия" Артем Метелев.

Минюст правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

Один военнослужащий погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Глава Крыма заявил об отражении атаки крылатых ракет

РСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспорт

Жителей Севастополя попросили не выходить на улицы из-за угрозы еще одной атаки

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Песков не связывает ограничение экспорта бензина с опасениями социального взрыва

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });