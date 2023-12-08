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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Двое подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, находятся в тяжелом состоянии

Их эвакуировали в Москву, сообщили в Минздраве РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Одному из эвакуированных в Москву подростков, который пострадал в результате стрельбы в гимназии в Брянске, проводят операцию; оба эвакуированных подростка находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства", - сказал Кузнецов.

"С пострадавшими и их родителями, а также свидетелями происшедшего работают медицинские психологи. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко", - отметил Кузнецов.

В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Хроника 03 февраля 2014 года – 08 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск Алексей Кузнецов Москва Минздрав РФ
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