Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне школьница открыла стрельбу по ученикам, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры установили, что, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран.

"Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы восьмого класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием", - отмечается в пресс-релизе.

В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.