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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Спецборт МЧС доставил в Москву раненых при стрельбе в брянской гимназии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Брянске доставлены в Москву, сообщает МЧС РФ.

"Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В полете пострадавших сопровождали медики, добавили в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что состояние двоих из пяти детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии, оценивается как стабильно тяжелое. По словам главы региона, их лечением займутся врачи Российской детской клинической больницы в Москве.

В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Брянск Александр Богомаз МЧС РФ
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