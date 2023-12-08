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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

ЛДПР озвучит свое решение по кандидату в президенты РФ 19 декабря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Партия ЛДПР на съезде 19 декабря озвучит решение о том, будет ли выдвигать своего кандидата в президенты РФ и, если да, то кого.

"Вы об этом узнаете на съезде, который пройдет 19 числа, сейчас не буду выдавать секретов", - сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий "Интерфаксу" во время визита в Тюмень, отвечая на соответствующий вопрос.

Совет Федерации на заседании в четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.

ЛДПР Леонид Слуцкий
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