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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

"Новые люди" объявят своего кандидаты в президенты РФ на съезде 24 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" проведет съезд 24 декабря, на нем будет выбран кандидат в президенты РФ, сообщает пресс-служба партии в среду.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" проведет свой съезд 17 декабря на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ЛДПР - 19 декабря, КПРФ - 23 декабря, "Справедливая Россия - За правду" объявила о намерении поддержать на выборах действующего президента РФ Владимира Путина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что Совет Федерации, по его данным, объявит о начале президентской выборной кампании 13 декабря. Выборы должны пройти в марте следующего года.

Новые люди
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