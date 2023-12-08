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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах президента России пройдет с 25 февраля по 14 марта следующего года, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта, основное голосование - дата нам уже понятна, известна - 15, 16, 17 марта с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. В эти же сроки можно будет проголосовать путем дистанционного электронного голосования", - сказала Бударина на заседании ЦИК РФ в пятницу.

Кроме того, Бударина сообщила, что избиратели смогут с 29 января по 11 марта выбрать удобный участок для голосования на выборах с помощью механизма "Мобильный избиратель".

"Сейчас у наших граждан будет возможность выбрать удобный для них участок. Для этого необходимо заранее подать заявление в территориальную комиссию, в МФЦ и в электронном виде через портал "Госуслуг" в период с 29 января по 11 марта", - сказала Бударина.

Можно также лично обратиться в участковую комиссию с таким заявлением с 6 по 11 марта, отметила секретарь комиссии.

Сроки подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании - также с 29 января по 11 марта, сообщила Бударина.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

ЦИК РФ Наталья Бударина
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