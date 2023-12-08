Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан и перевести ее в электронную форму, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях максимального ее перевода в электронную форму и исключения необходимости получения гражданами документов и справок на бумажном носителе", - говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам совещания с членами правительства 8 ноября.

Кроме того, правительство должно обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства, в том числе с использованием Единого портала государственных услуг. Доклад об этой работе должен быть представлен президенту до 1 мая 2024 года.