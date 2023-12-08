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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования долгов граждан по кредитам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России установить единый обязательный порядок досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами по кредитам (займам), внести соответствующие изменения в законодательство, говорится на сайте Кремля.

Этот порядок предполагается установить с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования задолженности, рекомендованного Банком России. Процедура также должна включать возможность установления запрета на удовлетворение требований кредиторов в период проведения процедуры урегулирования, обеспечивать возможность участия в процессе (на отдельных ее этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Срок выполнения поручения - 1 мая 2024 года.

Владимир Путин Банк России Правительство
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