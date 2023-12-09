Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, а также рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях, заявил советник президента РФ Руслан Эдельгериев.

"Мы (...) остаемся привержены целям Парижского соглашения. Намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа. Никто и ничто нам в этом не помешают", - озвучил он национальное заявление России на Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Дубае.

Его слова приводятся в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Эдельгериев, который возглавляет российскую делегацию на международном мероприятии, отметил, что в РФ продолжают развивать углеродный рынок, "сочетающий как добровольные элементы - такие как климатические проекты, так и обязательные - экспериментальная система торговли выбросами". "Делаем особый упор на качественное методологическое обеспечение, для чего постоянно совершенствуем нормативную базу", - сказал советник президента.

По его словам, в стране намерены максимально задействовать потенциал в осуществлении экосистемных проектов, внедрении природоподобных технологий и других природных решений, способствующих достижению Целей устойчивого развития ООН. "Прилагаем усилия для создания и внедрения инновационных способов восстановления экосистем для повышения их поглотительной способности. Особо хотим отметить проект по развитию в Республике Саха-Якутия Плейстоценового парка - приглашаем всех желающих посетить посвященную этому площадку. Приветствуем международное участие в этом и других проектах на нашей территории", - подчеркнул он.

Эдельгериев также заявил, что "Россия рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях". "Этот шаг продиктован насущной потребностью по устранению разрыва между потребностями развивающихся стран и их возможностями", - отметил советник президента.

Как он добавил, "рассчитываем на прогресс в переговорах по вопросам развития механизмов сотрудничества по статье 6, глобальной цели по адаптации и новой коллективной количественной цели по финансированию на период после 2025 года".

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит 30 ноября - 12 декабря 2023 года в Дубае (ОАЭ).