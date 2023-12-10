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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

РФ к 2030 году удвоит мощности ВИЭ-генерации до 12 ГВт

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия намерена увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 6 до 12 ГВт к 2030 году, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае (ОАЭ).

Климатический саммит в Дубае

На данный момент совокупная установленная мощность ВИЭ в России составляет 6,04 ГВт, включая объекты в изолированных энергосистемах и собственную генерацию промышленности. По словам Торосова, сейчас в стадии реализации уже находятся 110 проектов общей мощностью 4 ГВт, в ближайших планах - увеличение мощности на 2 ГВт за счет отбора новых проектов.

Замминистра отметил, что объем гарантированного государством возврата инвестиций в рамках ДПМ ВИЭ (программа поддержки возобновляемой энергетики - ИФ) - 175 млрд рублей.

ООН Илья Торосов COP28 ОАЭ Дубай
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