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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Решетников назвал нереальным удержание глобального потепления в рамках 1,5 градуса

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цель ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса - нереализуема, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Так он ответил "Интерфаксу" на вопрос о возможности присоединения России к предлагаемому на COP28 "Глобальному обязательству по возобновляемым источникам энергии".

"Там очень много формулировок, связанных с дискредитацией ископаемого топлива, с которыми мы не можем согласиться - раз. Второй момент: там, опять-таки, идет подмена температурной цели Парижского соглашения - продавливание "цели в 1,5 градуса", что само по себе просто нереализуемо, с нашей точки зрения", - сказал министр.

Решетников напомнил, что в целях Парижского соглашения - ограничение потепления 2 градусами со стремлением к 1,5 градуса.

"Сейчас идет режим подмены - "давайте 2 заменим на 1,5". Но здесь ситуация-то какая? Тут можно любые цели ставить, лишь бы понимать, как и за счет чего, с какими ресурсами ты будешь их достигать. Способы достижения "цели в 1,5 градуса" очень жесткие и требуют колоссальных инвестиций на технологическую трансформацию, которая должна быть посильна всем странам. Может, какие-то экономики это могут себе позволить, и то не факт", - подчеркнул он.

Минэкономразвития Максим Решетников
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