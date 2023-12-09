Арестована охранница брянской гимназии, где произошла стрельба

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска в субботу избрал сотруднице предприятия, охраняющего гимназию №5, меру пресечения в виде ареста до 6 февраля, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

По версии следователей, Черткова, являясь сотрудником ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", допустила в здание гимназии ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников.

Ранее в субботу сообщалось, что под арест отправлен директор "Агентства Экскалибур" Поддубный, также обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следователи полагают, что он не обеспечил охрану помещений учебного заведения.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска.

В ходе проверки прокуроры установили, что, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран.