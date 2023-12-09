После стрельбы в брянской гимназии арестовали директора охранявшего ее предприятия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска в субботу арестовал директора ООО "Частная охранная организация (ЧОО) "Агентство Экскалибур" по делу о стрельбе в гимназии №5, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Фигурант обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следователи полагают, что Поддубный, являясь генеральным директором "ЧОО Агентство Эскалибур" не обеспечил охрану помещений учебного заведения.

В четверг, 7 декабря, в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

"По имеющимся данным, помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях", - сообщалось на сайте МВД Медиа.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска.

В ходе проверки прокуроры установили, что, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор с входа был убран.