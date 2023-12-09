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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Меру пресечения для отца стрелявшей в брянской гимназии девочки определят 10 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска в воскресенье рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения отцу девочки, открывшей стрельбу в гимназии №5, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Заседание отложено на завтра на 14:00", - сказал собеседник агентства.

Советский районный суд Брянска в субботу арестовал сотрудницу и директора предприятия, охранявшего учебное заведение. Они будут содержаться под стражей до 6 февраля.

В четверг, 7 декабря, в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца. Прокуроры во время проверки установили, что на входе в школу не было металлодетектора.

Брянск
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