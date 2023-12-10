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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Семь белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе, по его данным, на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор сброшено одно самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка - установлено шесть прилетов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по три минометных снаряда, по селу Терезовка - два, по селам Белянка и Муром - по одному минометному снаряду. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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