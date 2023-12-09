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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Четыре белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Грайворонском городском округе, по данным главы региона, на окраине села Дроновка с беспилотного воздушного судна сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое - зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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