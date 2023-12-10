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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

РФ намерена к 2030 г. производить не менее 550 тыс. т низкоуглеродного водорода

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Водородная" стратегическая инициатива предполагает, что производство низкоуглеродного водорода в России к 2030 году составит не менее 550 тыс. тонн в год, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае (ОАЭ).

Он отметил, что на данный момент в разработке находятся более 40 проектов, локализованных в Сибири, Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Также замминистра напомнил о планах РФ к 2030 году занять пятую часть мирового рынка водородной энергетики.

Ранее Торосов сообщил, что Россия намерена увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 6 до 12 ГВт к 2030 году.

Климатический саммит в Дубае

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Участник ежегодной глобальной климатической конференцииПосетители саммита в ДубаеКороль Великобритании Карл III на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климатаАкция против добычи ископаемого топливаВыступление экс-госсекретаря США Хиллари КлинтонРоссийский павильон на климатическом саммитеПремьер-министры Великобритании и Испании Риши Сунак и Педро Санчес (слева направо)Участник 28-й конференции ООН об изменении климатаПремьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и глава ООН по вопросам климата Саймон СтиллУчастница конференции под флагами в Expo City DubaiКонференция ООН по изменению климата COP28Павильон России на прошедшей выставке Dubai Expo 2020
Участник ежегодной глобальной климатической конференции
ОАЭ Дубай ООН Илья Торосов COP28
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