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Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое

Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза относительно уровня 1990 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 29-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

"К 2060 планируем выйти на углеродную нейтральность. Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства. В России уже 85% энергобаланса приходятся на "чистую", низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников", - сказал он.

Мишустин также отметил разработку в России собственных технологий и наращивание производственных мощностей для декарбонизации отраслей.

Особое внимание он уделил использованию природных возможностей: "У нас расположена пятая часть глобальных лесных ресурсов. Объем поглощений превышает один миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год".

Премьер-министр призвал к объединению усилий в борьбе с изменениями климата и выделил четыре приоритетных направления сотрудничества. Среди них - согласование новой коллективной цели по климатическому финансированию в интересах развивающихся стран, недопустимость дискриминации технологий под предлогом глобального потепления, создание единой системы оценки качества климатических проектов, а также усиление кооперации научных сообществ для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации.

Михаил Мишустин ООН СОР29
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