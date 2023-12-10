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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Эвакуированные в Москву раненые брянские гимназисты в стабильно тяжелом состоянии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Двое эвакуированных в Москву подростков, пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Брянске и которых ранее прооперировали, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в воскресенье в Минздраве РФ.

"Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Трое пострадавших, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Брянска, в состоянии средней тяжести.

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Все пострадавшие получают все необходимое лечение, отметили в Минздраве.

7 декабря в брянской гимназии "5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Хроника 03 февраля 2014 года – 10 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск Минздрав РФ
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