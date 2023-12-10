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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Суд арестовал отца стрелявшей в брянской гимназии ученицы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска в воскресенье арестовал отца ученицы гимназии №5, открывшей стрельбу в учебном учреждении, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

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Фигурант обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ). По версии следователей, мужчина допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть им, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.

Советский райсуд накануне на два месяца заключил под стражу сотрудницу и директора охранного предприятия. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В воскресенье под домашний арест на два месяца была отправлена заместитель директора гимназии.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Хроника 03 февраля 2014 года – 10 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск
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